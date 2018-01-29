FETÖ sanığı eski şube müdürüne 146 yıl, eski komisere 127 yıl hapis

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Peyami Baykara 146 yıl 3 ay hapis cezası alırken, İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiserken ihraç edilen Mehmet Şanverdi ise 127 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç yaptığı açıklamada, Isparta eski İstihbarat Şube Müdürü Peyami Baykara hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne açılan davada, sanığın toplam 146 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi. Ayrıca Isparta İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiserken ihraç edilen Mehmet Şanverdi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne açılan davada, sanığın toplam 127 yıl hapisle cezalandırılmasına ve ayrıca tutukluğunun devamına karar verildiği belirtildi.

194 DOSYADA KARAR ÇIKTI

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, ayrıca Isparta\'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalar hakkında da bilgi verdi. Çokdinç, \"Terör ve örgütlü suçlara bakmakta olan Ağır Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin bugüne kadar toplam 194 dosyada, 178 kişi hakkında mahkumiyet, 16 kişi hakkında ise beraat kararı verilmiştir\" ifadelerini kullandı.