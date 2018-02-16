FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 10 ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ/PDY davasında, meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı İlhami Akbaba, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte Akbaba\'nın tahliyesi kararlaştırıldı.

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında, Hınıs Adliyesi\'nde görevli Cumhuriyet Savcısı İlhami Akbaba, 23 Ağustos 2016\'da tutuklanarak, cezaevine konuldu. HSYK\'nın 29 Kasım 2016 tarihli kararıyla meslekten ihraç edilen Akbaba hakkında, Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, eski savcının 12 Ağustos 2014\'te, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u cep telefonuna indirdiğine yer verildi. İlhami Akbaba\'nın cep telefonundan çıkan, Fetullah Gülen ile FETÖ sanığı komedyen Atalay Demirci\'ye ait fotoğraflar ise suç unsuru sayıldı. Akbaba\'nın kaldığı misafirhanede yapılan aramada ele geçirilen Fetullah Gülen\'e ait \'Bir kırık dilekçe\' ile \'Sabah- akşam zikirleri, duaları\' isimli kitaplara el konuldu.

Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen karar duruşmasında İlhami Akbaba, suçlamaları yine kabul etmedi. Sanık avukatı Şenol Özel ise müvekkilinin cep telefonunda bulunan Atalay Demirci ile Fetullah Gülen\'in fotoğraflarının, suç teşkil etmemesi gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti, İlhami Akbaba\'yı \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Heyet, hükümle birlikte İlhami Akbaba\'nın tahliyesini kararlaştırdı.