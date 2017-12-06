FETÖ sanığı eski rektör döneminde üniversiteye bin 991 akademisyen alınmış

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Dicle Üniversitesi\'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında \'Terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski rektör Ayşegül Jale Saraç\'ın yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen celsesi için Dicle Üniversitesi\'nden gönderilen belgede, Saraç\'ın rektörlüğü döneminde üniversitenin akademik kadrosuna bin 991 kişinin alındığı belirtildi. Saraç ise listenin çok kabarık olduğunu, içlerinde üniversitede çalışırken yükselmiş olanların da bulunabileceğini söyledi.

Dicle Üniversitesi\'nde FETÖ/PDY\'nin akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda ihraç edilen eski rektör Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında \'Terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5\'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ayşegül Jale Saraç ile Aytekin Sır hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Aslan Bilici ve Sabri Eyigün katılmadı. Duruşmada dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Dicle Üniversitesi\'nden gönderilen belgeye göre, sanık Ayşegül Jale Saraç\'ın rektör olarak seçildiği 2008 yılından görevden alındığı döneme kadar bin 991 kişinin üniversitenin akademik kadrosuna alındığını söyledi. Mahkeme başkanı, Saraç\'ın yardımcısı olan tutuklu sanık Sır ile ilgili olarak Denizli, Rize ve Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılıklarınca hazırlanan 3 iddianame ile açılan davaların da bu dosya ile birleştirildiğini söyledi.

\'ÖRGÜTSEL BAĞLANTIM YOK\'

Savunması alınan sanık Aytekin Sır görevde olduğu dönemde bölgede çok sayıda seminer verdiğini belirterek, \"Hakkımda ifade vermiş olan kişileri özel olarak tanımıyorum. Ancak bu seminerler sırasında tanımış olabilirim. Eski Silvan Kaymakamı Veysel Beyrü ile örgütsel bir görüşme yapmadım. Yaptığım iş gereği çok insanla tanıştım. Bana çok sayıda ziyaretçi de geliyordu. Bu durum yanlış yorumlanmış olabilir. Dosyadaki isimlerle örgütsel bir bağlantım söz konusu değil\" dedi.

\'HİÇBİR CEMAATLE BAĞIM YOKTUR\'

Söz hakkı verilen eski rektör Ayşegül Jale Saraç ise kendi döneminde yapılan atamalara ilişkin belgeyle ilgili şöyle konuştu:

\"Bin 991 kişinin ataması, yüksek bir rakamdır. Muhtemelen üniversite içinde memurken yükselme sınavını kazanarak o şekilde atanmış olanlar olabilir. Gizli tanık ifadelerini kabul etmiyorum. İfadesinin genelinde somut bir tespit yoktur. Üniversitedeki öğrenci sayısının artması nedeniyle personel alımı yoğunluklu olarak yapılmıştır. Hakkımda ifade veren tanık sürekli bize yönelik karalayıcı iftiralarda bulunmuştur. 17- 25 Aralık öncesi kimin ne olduğunu araştırmadık. Üniversitede görevlendirdiğimiz kişilerin FETÖ ile bağı olup olmadığını yönünde araştırma yapmadık. Bu yönde ne Başbakanlık ne de MİT\'ten bir talep gelmedi. MİT\'ten olumsuz cevap gelmediği durumda atamaları gerçekleştiriyorduk. Benim hiçbir cemaatle bağım yoktur. Ben muhafazakâr bir insanım. Seçimlerde hem muhafazakârlar hem sosyal demokratların bir kısmı hem de liberaller benim ismim üzerinde anlaştıkları için, biraz da zorlamayla bu göreve geldim.\"

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, Dicle Üniversitesi\'ne yazı yazılarak, Saraç\'ın rektör seçilmesinden sonra atanan kişilerle ilgili listenin yeniden gözden geçirilerek atama ile gelenlerin isim listelerinin ayrı bir oluşturulmasını istedi. Sanıkların malvarlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.