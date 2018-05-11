T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanığı eski kaymakama 7,5 yıl hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesi kaymakamıyken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 hattında 'ByLock' olduğu belirlenerek ihraç edilen İskender Çolak (32),  yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

11 Mayıs 2018 17:25

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Salıpazarı ilçesi kaymakamıyken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 hattında \'ByLock\' olduğu belirlenerek ihraç edilen İskender Çolak (32),  yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun\'un Salıpazarı ilçesinde kaymakam olarak görev yaparken, 2 Eylül 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan evli ve 1 çocuk babası İskender Çolak\'ın Samsun 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan görülen davası sonuçlandı. Meslekten ihraç edilen ve iki ayrı cep telefonunda \'ByLock\' kullandığı tespit edilen İskender Çolak, yaptığı savunmada tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, İskender Çolak\'a \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNFETÖPDYSamsun SalıpazarıEylülSamsunAğır Ceza MahkemesiMeslektenMahkemeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24