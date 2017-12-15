FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası, meslektaşı eşine beraat

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan eski hâkim Muharrem Umut Özel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada tutuksuz yargılanan Özel\'in eski hâkim eşi R.Ö. ise beraat etti.

FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sinop\'un Gerze İlçe Adliyesi\'nde görev yapan hâkim Muharrem Umut Özel ile meslektaşı eşi R.Ö., meslekten ihraç edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen Muharrem Umut Özel gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun Adliyesi 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde haklarında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan dava açılan iki sanık, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sinop E Tipi Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada ifade veren tutuklu sanık Muharrem Umut Özel, \"Suçlamayı kabul etmiyorum. Telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" dedi. Diğer sanık R.Ö. de önceki yazılı savunmasını tekrar ettiğini söyleyip, \"Suç işlemediğimden dolayı beraat kararı verilmesini istiyorum, delil yetersizliğinden değil\" diye konuştu.

İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muharrem Umut Özel\'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Özel, cezaevinde yattığı süre ile İstinaf ve Yargıtay\'da geçecek süre göz önünde bulundurulup tahliye edildi. Eşi R.Ö.\'nün ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.