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FETÖ sanığı eski gazeteciye, sağlık sorunlarından tahliye

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar Tuncer Çetinkaya ile Erdoğan Polat, 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi

24 Nisan 2018 19:48

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ/PDY\'nin medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar Tuncer Çetinkaya ile Erdoğan Polat, 7 yıl 6\'şar ay hapse mahkum edildi. Tuncer Çetinkaya, sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
FETÖ/PDY\'nin Antalya\'daki medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında silahlı örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında kapatılan Aktif Eğitim Sen Şube Başkanı Erdoğan Polat ile eski Zaman Gazetesi çalışanlarının da bulunduğu 2\'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi.
Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdoğan Polat ile eski Zaman Gazetesi Bölge Müdürü Tuncer Çetinkaya\'nın dosyasını ayırdı. Mahkeme, Tuncer Çetinkaya ile Erdoğan Polat\'ı 7 yıl 6\'şar ay hapse mahkum etti. Mahkeme, sağlık sorunlarından dolayı Tuncer Çetinkaya\'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Tahliye kararı sonrası Tuncer Çetinkaya\'nın ailesi sevinç gözyaşları dökerken, Erdoğan Polat\'ın yakınları karara tepki gösterdi.

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