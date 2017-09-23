FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Sazak'ın tahliyesine ilişkin açıklama

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Adalet Komisyonu Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak\'ın tahliye edilmesinde eski emniyet müdürü Hanevi Avcı\'nın mahkemeye gönderdiği dilekçenin etkisi olmadığı belirtildi.

Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Metin Seyfi Sazak, geçen Çarşamba görülen duruşmada tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara 1 gün sonra itiraz etti. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sunulan itiraz dilekçesinde Sazak\'ın, mevcut deliller ve soruşturmanın mahiyeti bakımından tutuklu yargılanması istendi.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde Sazak\'ın tahliye edilmesinde, eski emniyet müdürü Hanevi Avcı\'nın mahkemeye \'Fetöcü olamaz\' başlığıyla gönderdiği dilekçenin etkili olduğu iddia edildi. Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığı çıkan haberler üzerine internet sitesinde basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, Sazak\'ın tahliye edilmesiyle ilgili eski emniyet müdürü Hanevi Avcı\'nın mahkemeye gönderdiği dilekçenin etkili olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Hanevi Avcı\'nın söz konusu dilekçeyi mahkemeye, dava açılmadan önce, geçen 7 Şubat\'ta gönderdiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Türk ceza yargılamasında hukuka uygun şekilde elde edilmiş maddi delillerle yargılama yapılması zorunlu olmakla, kararların oluşumuna sıfatları her ne olursa olsun, verilen kişisel kefaletlerin hiçbir etkisi olmayıp, habere konu olan sanığın tahliye edilmesine, tamamen yargılama sırasında mevcut maddi delillerin değerlendirilmesi neticesinde karar verilmiştir. Bununla birlikte 07 Şubat 2017 tarihinde henüz kamu davası açılmadan dosyaya gönderilen dilekçenin aradan 7 ayı aşkın bir süre geçtikten sonra, 20 Eylül 2017 tarihinde sanığın tahliyesini sağladığı iddiası maddi gerçeklikle örtüşmemektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle bazı haber sitelerinde adı geçen eski emniyet müdürlerinden birinin sanık lehine dilekçe göndermek suretiyle tahliye edilmesini sağladığına ilişkin gerçeği yansıtmamaktadır.\"