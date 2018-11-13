FETÖ sanığı çifte toplam 15 yıl hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Mahmut Selim Alptekin 8 yıl 9 ay, eşi Rabia Alptekin de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklu yargılanan Mahmut Selim Alptekin ile tutuksuz olan eşi Rabia Alptekin bugün son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. 7 aydır cezaevinde bulunduğunu belirten Mahmut Selim Alptekin, suçsuz olduğunu öne sürerek, \"Tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Kendimi acındırmak için de savunma yapmıyorum. Söz konusu Bank Asya\'ya yatırım amaçlı hesap açtırdım. Hiç kimseden talimat almadım. Örgütsel kapsamda mühendisler derneğine üye olmadım\" dedi.

Rabia Alptekin de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Selim Alptekin\'i 8 yıl 9 ay, eşi Rabia Alptekin\'i de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.