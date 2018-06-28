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FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Mustafa A

28 Haziran 2018 19:18

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Mustafa A. ve öğretmen eşi Gülhanım A.\'ya, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 5 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanıklar Mustafa A. ile meslekten ihraç öğretmen eşi Gülhanım A. ve avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Örgüt içinde \'Süleyman\' kod adını kullandığı, KHK ile kapatılan Aktif Eğitim Sen\'e üye olduğu iddialarını reddeden Mustafa A. \"Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerimi anlattım. Beraatımı istiyorum\" dedi. Meslekten ihraç olan öğretmen eşi Gülhanım A. ise, yeni doğan çocuğu için tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Gülhanım A.\'yı \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay, eşi Mustafa A.\'yı ise, aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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