FETÖ sanığı; 'Bizi rüyalarla ayakta tutmaya çalıştılar' (2)
3 SANIK TAHLİYE OLDU
FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan Fatma Değirmenci, Emel Sabuncu ve Filiz Saylam mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi
07 Eylül 2017 20:45
3 SANIK TAHLİYE OLDU
FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan Fatma Değirmenci, Emel Sabuncu ve Filiz Saylam mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir