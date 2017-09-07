FETÖ sanığı; 'Bizi rüyalarla ayakta tutmaya çalıştılar' (2)

3 SANIK TAHLİYE OLDU

FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan Fatma Değirmenci, Emel Sabuncu ve Filiz Saylam mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.