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FETÖ sanığı; 'Bizi rüyalarla ayakta tutmaya çalıştılar' (2)

3 SANIK TAHLİYE OLDU FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan Fatma Değirmenci, Emel Sabuncu ve Filiz Saylam mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi

07 Eylül 2017 20:45

3 SANIK TAHLİYE OLDU
FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan Fatma Değirmenci, Emel Sabuncu ve Filiz Saylam mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

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SANIK TAHLİYE OLDU FETÖKHKGönüllü Eğitimciler Derneği KAYGEDFatma Değirmenci Emel SabuncuFiliz Saylam

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