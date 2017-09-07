FETÖ sanığı; 'Bizi rüyalarla ayakta tutmaya çalıştılar'

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyesi oldukları iddiasıyla 12’si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada tutuklu sanıklar Ahsen Demirağ, Fatma Değirmenci, Fatoş Emel Sabuncu, Filiz Saylam, Gülay Özmen, Gülhanım Yeşiltaş, Yasemin Bozdoğan, Hatice Kurt, Hülya Bolluk, Lütfiye Köremez, Sare Harmancı, Selenga Yavuz; tutuksuz sanıklar Emine Yaman, Emine Özcan, Fatma Bayram, Gülay Gülşen, Gülhan Tezcan, Hadiye Baysal, Hülya Gündoğan, Nilgün Bebütoğlu, Rukiye Açıkgöz, Saniye Yılmaz, Selma Ünsal, Yasemin Çeliktürk, Zeliha Boztoprak ve Hanife Nalu \'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği\' suçundan hakim karşısına çıktı.

Bugün yapılan duruşmada tutuksuz sanıklar dinlenmeye başladı. Tutuksuz sanıklarda Nilgün Bebütoğlu yaptığı savunmada, “2009 yılında bir rüya gördüm. Rüyamda bir gün içinde öleceğim söylendi. Ölüm korkusuyla Kuran öğrenmek istedim. Öğretmenlik yaptığım okuldaki bir meslektaşımdan yardım istedim. O da beni cemaat ile tanıştırdı. Sohbetlere katıldım. Kuran öğrendim. Cemaat içinde kaldığımda ilerleyen dönemlerde Nil kurumunun temsilcisi oldum. Cemaatin Milli Eğitim sorumlusu Sare Harmancı’nın talimatıyla telefonuma ByLock yükledim. Yurtdışı gezilerine katıldım. Cezaevi süresinde bizi rüyalarla bizi ayakta tutmaya çalıştılar. (Bu abi rüyada bunu gördü, bu abla’nın rüyasına şu girdi) diye bizi ayakta tutmaya çalıştılar. Bir zaman sonra Sare’nin talimatı ile ByLock’u sildim. Sare telefonuma Eagle programını kurdu. Ben etkin pişmanlıktan yararlandığım için bana ve benim gibilere farklı bakıyorlar. Kayseri’yi eyalete böldüler. Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ın sorumlu ablaları vardı. Ben bildiklerimi anlattım. Diğer sanıklar neden bildiklerini anlatmamakta halen ısrarcı anlam veremiyorum” dedi. Mahkemeye bir süre ara verildi.