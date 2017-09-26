FETÖ sanığı avukat: Üst düzey insanların arasına girmek istedim

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, FETÖ/PDY davasında yargılanan 7 avukat arasında tek tutuklu sanık Ö.B., çocuğunu örgüte ait okula göndermesiyle ilgili, \"Bolu\'nun üst düzey bürokrat ve siyasileri de çocuklarını bu okullara gönderiyordu. Benim mesleğim avukatlık olduğu için konuşarak, insanlarla tanışarak ve çevre yaparak para kazanıyorum. Ben de bu üst düzey insanların arasına girmek istedim\" dedi.

FETÖ/PDY\'nin darbe girişimi sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan Çağ Hukuk Derneği üyesi 7 avukat, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada hakim karşısına çıktı. 2014 yılından sonra Bank Asya\'ya para yatırdıkları, örgüt üyeleriyle birlikte gezilere katıldıkları, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları, çocuklarını FETÖ/PDY ile bağlantılı okullara gönderdikleri ve FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan Çağ Hukuk Derneği\'ne üye oldukları iddia edilen sanıklar, kimlik kontrollerinin ardından savunma yaptı.

\'ÜST DÜZEY İNSANLARIN ARASINA GİRMEK İSTEDİM\'

Tutuklu sanık Ö.B. suçlamaları reddederek, \"Hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadım, olmam da mümkün değildir. Çocuğumu sadece kreşte bu yapıya ait olduğunu sonradan öğrendiğim okula gönderdim. O okulun eğitimi iyiydi ve Bolu\'nun üst düzey bürokrat ve siyasileri de çocuklarını bu okullara gönderiyordu. Benim mesleğim avukatlık olduğu için konuşarak, insanlarla tanışarak ve çevre yaparak para kazanıyorum. Ben de bu üst düzey insanların arasına girmek istedim. Ayrıca bu okulun o dönem reklam yüzü olan çocuğun babası bir hakimdir. Bu kişi de şu anda \'Akıncı Üssü Davası\'nın hakimidir. Ben ise çocuğumu kreşe gönderdim diye yargılanıyorum\" dedi.

\'HESAPLARIMIN TOPLAMI 1 MİLYON TL\'Yİ BULUR\'

ByLock kullandığı iddiasını da reddeden sanık, Bank Asya\'ya para yatırmasıyla ilgili ise avukatlığının yanında araç alım satım işi yaptığını söyleyerek, \"Bu nedenle dönem dönem elime paralar geçiyor. Başka bankalarla da çalışıyorum. Diğer bankalardaki hesaplarımın toplamı 1 milyon TL\'yi bulur. Bu paranın küçük bir bölümü sadece Bank Asya hesabımdadır. Bahsettiğiniz dönemde de yaptığım ticaretten gelen paraları Bank Asya hesabıma yatırmış olabilirim\" dedi.

Sanık Ö.B., bazı örgüt üyeleri ile birlikte Filipinler gezisine gittiğinin hatırlatılması üzerine ise, \"O geziye şehirdeki üst düzey bürokratlar gitti. Ben de onlarla tanışıp kaynaşmak ve sosyalleşmek için ailemle birlikte katıldım. Gezi tamamen turistik bir geziydi. Hiçbir örgütsel faaliyete rastlamadım. Ailemle birlikte güzel vakit geçirdik\" dedi.

EŞİ DE SAVUNMA YAPTI

Ö.B.\'nin tutuksuz yargılanan eşi V.B. de ağlayarak yaptığı savunmasında, \"Benim hayatımın hiçbir döneminde bu yapıyla ilişkim olmamıştır. Düşünce ve yetişme tarzı olarak bu terör örgütü bana hitap etmemektedir. Ben bu yapının ne okuluna gittim, ne de dershanesine. Ben devlet okullarında eğitimimi tamamlayıp avukat oldum. Ben Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir ailenin çocuğuyum. Bu yapıyla alakam olsaydı hakim ve savcılık sınavlarında başarılı olurdum. Bu \'Fethullah\' denen şarlatanla bir bağlantım yoktur. Kendisi bir din alimi değil, şarlatandır. Benim böyle bir adamın peşinden gitmem düşünülemez\" diye konuştu.



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