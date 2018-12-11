FETÖ sanığı 9 mühendise hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan 9 mühendise 6 yıl 3\'er ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında Eskişehir 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan ve tutuksuz yargılanan inşaat, elektrik ve kimya mühendisleri Erkan Turan, Gültekin Erdem, Hakan Sarıer, Hasan Yıldız, Hüseyin Akçeşme, İlker Demirgöz, Mustafa Karav, Mehmet Çukurbağ ve Mustafa Tiryaki bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. \'Terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan sanıklar, savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, 9 sanığı 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı.