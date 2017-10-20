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FETÖ propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sosyal medyadan FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptıkları belirlenen 3'ü ihraç edilen öğretmen, 2'si özel sektör çalışanı, 5 kişi gözaltına alındı

20 Ekim 2017 14:34

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, sosyal medyadan FETÖ/PDY\'nin propagandasını yaptıkları belirlenen 3\'ü ihraç edilen öğretmen, 2\'si özel sektör çalışanı, 5 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY\'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunup, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen M.K., B.K., Y.A., A.Y. ve C.K., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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