T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ propagandası iddiasıyla gözaltına alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - SOSYAL medya üzerinden aktif olarak Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Göksel A

24 Aralık 2017 20:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - SOSYAL medya üzerinden aktif olarak Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Göksel A. gözaltına alındı.
Kayseri\'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden aktif olarak FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen işsiz Göksel A.(35), evinde yakalandı. Gözaltına alınan Göksel A. sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirildi.  Sosyal medya paylaşımlarının kendisine ait olmadığı söyleyen Göksel A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHASOSYALFethullahçı TerörFETÖPDYGökselKayseri Terörle MücadeleMüdürlüğü TEMCumhurbaşkanınaGözaltınaKayseri EğitimAraştırma Hastanesindeki Adli TabipliğeSosyalEmniyet Müdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24