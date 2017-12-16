FETÖ Pamukkale Üniversitesi davasında 8 tahliye

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin, Pamukkale Üniversitesi\'ndeki (PAÜ) örgütlenmesine yönelik davada çıkan ara kararda, 8 tutuklu sanık tahliye edildi.

FETÖ/PDY\'nin, PAÜ\'deki örgütlenmesine yönelik açılan, 48\'i tutuklu 115 sanığın yargılandığı davanın 5\'inci duruşması, Denizli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çevrilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde salonda dün görüldü. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanıkların yakınlarını katıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu eski rektör H.B., kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Diğer sanıklar da örgüt üyeliği iddialarını kabul etmedi, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını yapmasının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ramazan Y., Engin Ç., Kadir A., Yavuz Selim T., Hüseyin A., Ümit G., Arif K. ve Mehmet A.\'nın tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Bu kararla, FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi\'ndeki yapılanmasına yönelik davada tutuklu sayısı 40\'a düştü.