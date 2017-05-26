'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan Sözcü muhabir ve yöneticilerinin bugün savcılığa sevki bekleniyor

Sözcü'ye yönelik 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli'nin Eminyet'teki sorgularının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Sözcü gazetesi, bugünkü manşetinden, "Biz 26 Mayıs 2017 gününün basın ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmeyeceğini umuyor ve arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşacağına inanıyoruz. Biz bugün Çağlayan Adliyesi'nin önünde olacağız!" mesajı verdi.

Sözcü'nün açıklaması şöyle:

"Sözcü daha önce aynı gerekçelerle başlatılan soruşturmalarda defalarca aklandı. Bugün de arkadaşlarımızı binlerce Sözcü okuruyla birlikte alkışlar eşliğinde karşılayacağımıza inancımız tam. Biz savcılara, hakimlere güveniyoruz, güvenmek istiyoruz… Biz ısrarla belirttiğimiz gibi uluslararası gazetecilik ilkeleri çerçevesinde gazetecilik yaptık. Sadece gazetecilik yaptık!

Çıkacak karar ne olursa olsun biz gazeteciliğe devam edeceğiz. Bugün öğleden sonra Gökmen’e, Mediha’ya, Yonca’ya sarılmak, onları işlerinin başında görmek istiyoruz…

Biz 26 Mayıs 2017 gününün Türk basın ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmesini istemiyoruz. Biz bugün sabah saat 10:00’dan itibaren Çağlayan Adliyesi’nin C kapısında olacağız ve arkadaşlarımızı bekleyeceğiz.

Biz bugün Türkiye’de demokrasinin kazandığını görmek istiyoruz!"