T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan polis eşleri adliyede 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kadın, bugün adliyeye sevk edildi

20 Nisan 2018 15:08

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kadın, bugün adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan \'ByLock\' kulladıkları tespit edilen 7 polis eşini 17 Nisan günü düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar bu sabah adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUN FETÖPDYSamsunEmniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleFETÖPDYNisanEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24