T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan asker sayısı 36 oldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına asker sayısı 36'ya yükseldi

19 Mart 2018 19:19

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına asker sayısı 36\'ya yükseldi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 35\'i muvazzaf, 1\'i kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 36 askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum\'da geçen perşembe günü yapılan eş zamanlı operasyonda, ilk gün 28 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında 8 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 36\'ya yükseldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLAFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDY Türk Silahlı Kuvvetleri TSKMuğla Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDY TSKMuğlaAnkaraDenizli Sivas Kilis ArtvinAydın Zonguldak Elazığ Diyarbakır Kocaeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24