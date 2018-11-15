FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Manisa ve İstanbul\'da daha önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında Bylock kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul\'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında eski asker, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.