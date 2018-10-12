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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ  merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklanırken

12 Ekim 2018 22:09

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ  merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2\'si tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla\'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 5 muvazzaf askerin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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