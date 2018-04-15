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FETÖ operasyonunda 90 bin dolar para ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6’sı kadın, 20 kişi gözaltına alındı

15 Nisan 2018 12:42

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6’sı kadın, 20 kişi gözaltına alındı. Baskın anında bir evde yapılan aramada 90 bin dolar para ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta 26 adrese operasyon düzenledi. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlık personeli ve öğrencilerin de bulunduğu 6’sı kadın 20 kişi yakalandı. Merkez Seyhan ilçesinde meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö.’nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasında 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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