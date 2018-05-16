T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı

16 Mayıs 2018 01:17

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY\'nin TSK bünyesindeki örgüt üyeleri ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Niğde merkezli, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya ile KKTC\'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Niğde\'ye getirileceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdnanDHA NİĞDEKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC FETÖPDYNiğde Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDY TSKNiğdeDiyarbakırDenizli HatayMalatyaKKTCOperasyonda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24