FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY\'nin TSK bünyesindeki örgüt üyeleri ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Niğde merkezli, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya ile KKTC\'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Niğde\'ye getirileceği bildirildi.