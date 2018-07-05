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FETÖ operasyonunda 5 havacı astsubay gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 2'si muvazzaf, 5 havacı astsubay gözaltına alındı

05 Temmuz 2018 21:48

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 2\'si muvazzaf, 5 havacı astsubay gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Ankara ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2\'si muvazzaf, 1\'i meslekten ihraç edilen, 2\'si de geçici olarak görevden uzaklaştıran toplam 5 havacı astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.

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