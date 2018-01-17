FETÖ operasyonunda 5 astsubaya gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3\'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli 5 astsubay gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Konya 3\'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.