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FETÖ operasyonunda, 37 muvazzaf askere gözaltı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ilde operasyon yapıldı

02 Mayıs 2018 21:14

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 37 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Batman, Burdur, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Tokat, Uşak ve Sivas\'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün TSK\'daki mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlar tarafından, sabit numaralardan ardışık olarak aranan ve örgüt ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen astsubay ve uzman jandarma rütbesinde 37 muvazzaf asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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