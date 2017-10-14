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FETÖ operasyonunda 2 polis gözaltına alındı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 1'i kadın polis ile meslekten ihraç edilen 1 polis memurunu gözaltına aldı

14 Ekim 2017 17:42

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 1\'i kadın polis ile meslekten ihraç edilen 1 polis memurunu gözaltına aldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri  FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu ilke görevli polis memuru 23 yaşındaki Selin D. ile Çorum Emniylet Müdürlüğü\'nden ihraç edilen eski polis memuru 45 yaşındaki Bayram K.\'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen iki şüpheli hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
 

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