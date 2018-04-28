Burdur merkezli 15 ilde düzelenen 'FETÖ' operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin de arandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur merkezli 15 ilde yaptıkları baskınlarda 2 üsteğmen, 4 astsubay, 4 uzman çavuş, 1 emekli astsubay ve askeri okullardan ihraç edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Burdur’a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. (DHA)