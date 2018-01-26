T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ operasyonunda 13 öğretmen gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 1'si görevde, 12'si ihraç edilen toplam 13 öğretmen gözaltına alındı

26 Ocak 2018 15:02

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin düzenlediği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 1\'si görevde, 12\'si ihraç edilen toplam 13 öğretmen gözaltına alındı.
Samsun Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah il merkezinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen sivil ekipler, 1\'i halen görevde, 12\'si ihraç olmuş, toplam 13 öğretmeni gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerden 2\'sinin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHA SAMSUNFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYSamsun Emniyeti KaçakçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğüFETÖPDYEmniyet MüdürlüğüByLockPolisin olaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24