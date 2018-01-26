FETÖ operasyonunda 13 öğretmen gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin düzenlediği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 1\'si görevde, 12\'si ihraç edilen toplam 13 öğretmen gözaltına alındı.

Samsun Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah il merkezinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen sivil ekipler, 1\'i halen görevde, 12\'si ihraç olmuş, toplam 13 öğretmeni gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerden 2\'sinin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.



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