FETÖ operasyonunda 1 astsubay tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 11\'i muvazzaf, 12 astsubaydan 1\'i tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik başlatılan soruştuma kapsamında, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 11\'i muvazzaf, 1\'i soruşturma kapsamında daha önceden açığa alınmış, 12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen 1 Aralık\'ta, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır\'da 4, Şırnak\'ta 3, Gaziantep\'te 2, Şanlıurfa\'da 2, Konya\'nın Kulu ilçesinde 1 kişi olmak üzere şüpheliler gözaltına alındı. Konya\'ya getirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, itirafçı olduğu belirtilen 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



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