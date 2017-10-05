FETÖ operasyonuna 20 tutuklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 20\'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Eylül\'de İzmir merkezli İstanbul ve Konya\'da FETÖ\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla farklı meslek gruplarından 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20\'si \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla tutuklanırken, 24 kişi ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.