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 FETÖ operasyonu:12 öğretmene tutuklama

Sinan BİLGİLİ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan öğretmenlerden 12'si tutuklandı

11 Ekim 2017 14:44

Sinan BİLGİLİ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan öğretmenlerden 12\'si tutuklandı.
Bylock kullanıcıları oldukları tespit edilen, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde başlatılan operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınan şüphelilerden 21\'i dün adliyeye sevkedildi.  9 kişi  hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 12 kişi  ise tutuklandı. Firari 23 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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Sinan BİLGİLİDHAFETÖBylockMilli Eğitim BakanlığıncaFirari

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