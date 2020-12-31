FETÖ operasyonu: Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı

FETÖ soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre; İstanbul polisi tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün sözde avukatlardan sorumlu ‘mahrem imam' diye tabir ettiği hücre sorumlusu Kamil Bakum'un Ümraniye'deki ‘gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlendiğini tespit etti.

Gece söz konusu hücre evine yapılan operasyonda, Eşref Üstünova ve Kamil Bakum yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt evinde yapılan aramalarda çok sayıda fotoğrafları ele geçirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu davasına adı karışmıştı

FETÖ üyeliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık suçlarından uzun zamandır aranan Kamil Bakum'un, 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun içindeki helikopterin enkazından cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yürüten Mustafa Atalar'ı davayı üstlenmesi için yönlendiren kişi olarak biliniyor.

Örgüt içinde sözde ‘mahrem imam' olarak adlandırılan Kamil Bakum'un, Bank Asya, FETÖ üyelerince kullanılan şifreli mesajlaşma programı ByLock ve kapatılan örgüte ait şirketlerde çalışma kaydı da olduğu tespit edildi.

Avukat yapılanması

Muş, Gaziantep ve Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararına istinaden ‘'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' ve Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık'' suçlarından ara Bakum'un, 2005-2011 yılı öncesinde örgütün sözde “Muş İl İmamı” olduğu, onun öncesinde de Ankara Beypazarı İlçesinde sözde mahrem imamlık yaptığı belirlendi.

Ayrıca FETÖ içinde “Avukatlar yapılanmasının” sözde Gaziantep Bölge İmamı olduğu öğrenilen Kamil Bakum'un, avukatlardan toplanan “himmet paralarının” örgüte aktardığı kaydedilirken, 2015-2016 yıllarında FETÖ avukatlar mahrem yapısının sözde güneydoğu imamı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

15 Temmuz’dan kısa bir süre önce örgüt tarafından İstanbul'a “Avukatlar Mahrem yapısına“ tayin edilen Bakun'un, FETÖ içinde oldukça aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. (İHA)