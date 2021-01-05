FETÖ operasyonu: 28'i subay toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 28'i subay toplam 29 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yönelik gerçekleştirilen operasyonda, büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak haberleştikleri tespit edilen 28’i subay 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28’i subay 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."