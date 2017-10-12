'FETÖ' operasyonu; 25 subay için yakalama kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) 'FETÖ' yapılanması içinde oldukları iddiasıyla subaylara yönelik operasyon başlatıldı. 13 ilde sürdürülen soruşturmada 25 subay için yakalama kararı çıkarıldı.

Duvar'da yer alan habere göre valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘FETÖ/PDY’ye karşı yürütülen çalışmaların devamı olarak 25 subaya yönelik bugün (12 Ekim 2017) sabah itibariyle; Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli ve KKTC’de operasyon başlatıldığı ifade edildi.