FETÖ Operasyonu: 20 kişi adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşmek amacıyla ByLock programını kullandığı tespit edilen sivil yapılanmasında yer alan aralarında doktor, mühendis, öğretmen, yurt müdürü, ticaret erbabı ve ev hanımlarının bulunduğu kişilere yönelik 22 Ekim\'de 5 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden biri, önceki gün sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer şüpheliler de işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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