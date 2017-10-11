 FETÖ OPERASYONU: 12 ÖĞRETMENE TUTUKLAMA

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan öğretmenlerden 12\'si tutuklandı.

Bylock kullanıcıları oldukları tespit edilen, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde başlatılan operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 21\'i dün adliyeye sevkedildi. 9 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 12 kişi ise tutuklandı. Firari 23 kişinin aranmasına devam ediliyor.