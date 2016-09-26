"FETÖ Ödemiş'i merkez haline getirerek 20 milyon lira gelir elde etti" iddiası

FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 213 kişi gözaltına alındı, 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada, bölgenin finansal potansiyeli nedeniyle ilçenin FETÖ’nün bölge merkezi haline getirildiği ve bu sayede yıllık 20 milyon liraya yakın gelir sağladığı iddia edildi.

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Özel Harekat Merkezi'nin bulunduğu "Gölbaşı"nın adını taşıyan adıyla 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda ‘FETÖ’ sorumlusu olduğu iddia edilen kişiler de yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 213 zanlıdan 59'u tutuklandı, 26 kişi ise firari olarak aranıyor. Tutuklananlar arasında ‘FETÖ’nün "Ödemiş imamı" olduğu iddia edilen Ali Aslan ile bürokrasideki atamalardan sorumlu olduğu öne sürülen İlhan Arslan da bulunuyor.



Ödemiş merkezli 4 ilde, "Gölbaşı-5" adıyla bir süre önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, operasyonda bir Kürtçe İncil de bulundu.



Yılda 20 milyon gelir



İlçedeki operasyonlarda elde edilen belge ve bilgilerden, İzmir'in güneyindeki Küçük Menderes Havzası'ndaki finansal potansiyeli fark eden ‘FETÖ’nün, Ödemiş'i bu bölgenin merkezi haline getirdiği ve buna yönelik faaliyetler yürüttüğü iddiası da gündeme geldi.



Bölgeye, tarım ve sanayi potansiyelinin yüksek olması, yoğun nakit akışı bulunması nedeniyle özel önem veren örgütün, ilçedeki "himmet" toplantılarını da ayrıcalıklı hale getirdiği bildirildi. Zengin çiftçi ve iş adamlarının davet edildiği bu toplantılara, üst düzey isimlerinin de katıldığı belirlendi. Bu sayede bölge genelinde toplanan 20 milyon liralık yıllık gelirin ‘FETÖ’ye aktarıldığı öne sürüldü.