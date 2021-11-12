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FETÖ'nün polis akademisi 2012 sınavı soruşturması: 8 gözaltı

4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı

12 Kasım 2021 14:03

Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik soruşturmada itirafçı beyanlarıyla tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip, itirafçı oldukları belirtildi. İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. (DHA)

 

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