FETÖ'nün polis akademisi 2012 sınavı soruşturması: 8 gözaltı

Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik soruşturmada itirafçı beyanlarıyla tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip, itirafçı oldukları belirtildi. İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. (DHA)