FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasına ilişkin 10’u tutuklu 18 sanığın yargılandığı ‘MİT kumpası’ davasında karar çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘Gizliliğin ihlali’ ve ‘Nitelikli resmi belgede sahtecilik’ suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen oranda hapis cezası talep edilmişti.

Davanın bugün yapılan duruşmasında aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 9 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.