FETÖ'nün iş insanları yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün iş insanları yapılanmasında faaliyet gösteren ve Türkiye'den yurt dışına yüklü miktarda döviz çıkardıkları iddiasıyla aranan 38 iş insanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da 65 ekiple 33 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüte “himmet” adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 FETÖ üyesi yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

51 milyon 900 bin lira “himmet”

Örgüt üyelerinin, 51 milyon 900 bin lira “himmet” adı altında yardım topladığı, toplanan paranın bir kısmının KHK ile kapatılan ve FETÖ'ye mensup vakıf, kurum ve kuruluşlara aktarıldığı, buradan da örgütün Gabon'ndaki faaliyetlerinin finanse edildiği belirtildi.

Söz konusu vakfa ait yurtlarda öğrencilerin, çalışanların ve esnafların katılımı ile FETÖ adına sohbet toplantılarının yapıldığı, örgüte himmet toplandığı, örgütsel faaliyet yürütüldüğü tespit edildi.

Bank Asya fonlanmış

Polis, çalışmaların sonunda soruşturmaya konu 27 şirketin söz konusu vakfa yardım eden tüzel kişilikler arasında yer aldığını da belirledi.

Bu şirketlerin sahibi, yetkilisi ve ortağı konumundaki iş insanı durumundaki şüphelilerden bir kısmının KHK ile kapatılan ve örgüte mensup dernek üyeliklerinin bulunduğu, bilirkişi raporundan kapatılan Bank Asya'yı Fetullah Gülen'in talimatıyla fonladıkları da belirlendi.

ByLock ve Kakao kullanıyorlar

FETÖ'ye ait derneğe para gönderdikleri ve örgüte ait kurumlarda SGK kayıtlarının olduğu da belirlenen şüphelilerin, örgütün üst yöneticileri ile doğrudan irtibatları ve ilişkileri de deşifre edildi.

Soruşturmaya konu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan şüpheli 38 kişiden 28 FETÖ üyesi, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Ayrıca, yakalanan şüpheliler arasında FETÖ üyelerinin sıkça başvurduğu gizli haberleşme programı ByLock ve Kakao gibi şifreli mesajlaşma programları kullananların da olduğu öğrenildi.

Afrika'da "okul" örgütlenmeleri

İstihbarat raporlarına göre Afrika, FETÖ'nün uzun yıllardan beri büyük önem verdiği bir kıta olarak göze çarpıyor. Bir rapora göre örgüt, kara kıtadaki ilk faaliyetine 1996 yılında “okul” adı altında yapılanarak başladı. Yakalanan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. (İHA)