FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı

FETÖ'nün Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldü. Güncel olarak örgütün para transferini organize ettiği belirlenen T.A.'nın ev aramasında, örgütsel haberleşme amacıyla kullandığı telefonunu ele geçiren emniyet güçleri, şüphelinin İ.D. ile buluşacağını tespit etti. Polis ekipleri, İ.D'yi de yakaladı.

Şüpheliler İ.D ve T.A'dan ele geçirilen dokümanları inceleyen MİT ve emniyet birimleri, ikinci dalga operasyonu kapsamında örgütte güncel faaliyet içerisinde yer aldığı belirtilen Y.A ve A.E.M'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden İ.D, Y.A. ve A.E.M'nin tahliye olduktan sonrada da örgütsel faaliyetlerine ve irtibatlarına devam ettiği ifade edildi.

Söz konusu şahısların ev aramasında çok sayıda dijital materyal ile örgüt üyelerine dağıtılacağı belirtilen para ele geçirildi.