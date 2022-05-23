FETÖ'nün "dışişleri mahrem yapılanması" soruşturmasında 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY’nin Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Soruşturmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı, ayrıca haklarında ankesörlü ve sabit hatlardan tekil ve ardışık şekilde aranma gibi deliller bulunduğu belirlendi.

48'i dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma nakil olan, istifa eden; 5'i ise aktif olarak çalışan toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Açıklama şöyle:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma, sınav soruları alan, sınav sorularını getiren, ön mülakat yaparak mülakat sorularını veren vs deliller bulunan,

Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma nakil olan, istifa eden vs. 48 kişi, aktif olarak çalışan 5 kişi olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, 23.05.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”