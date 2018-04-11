İstanbul Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), MİT’e eleman yerleştirmek için adayları özel evlerde eğitti. İddiaya göre İstanbul’da ‘Kızılay’ ve ‘Matematik’ kod adları verilen evlerde MİT’e sızmaları için özel olarak yetiştirilen kişiler daha sonra Ankara’ya yönlendirilerek sınavlara sokuluyordu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre iddianamede, şüphelilerinden Bekir kod adını kullanan Şahin İ.’nin, Esenler’de sorumluluğunu örgüt abi-imamı Hüseyin T.’nin yaptığı çalışma evine yerleştirildiği ifade edilerek, MİT’e sızmak üzere örgüt tarafından hazırlandığı öne sürüldü ve şöyle denildi: “Söz konusu örgüt-çalışma evinde başta Sinan A.ve F.K. olmak üzere örgütün MİT’e sızdırmak için hazırladığı Hasan Hüseyin, Fahrettin, Tarık, Enes (kod) isimli örgüt mensuplarıyla birlikte kalan şüpheli Şahin İ., burada aylarca örgüt içi eğitim ve sınava hazırlık süreci geçirmiş, daha sonra örgüt tarafından Ankara’ya yönlendirilmiş, burada MİT sınavına girerek örgütün de yardımıyla başarı sağlayarak kurum personeli olmuştur. Şahin İ., bilahare örgütle iltisakı anlaşılarak kurumdan ihraç edilmiştir.” İddianamede, şüphelilerden Sinan A.’nın da Esenler’deki örgüt-çalışma evine yerleştirildiği, ardından örgüt tarafından Ankara’ya yönlendirildiği belirtildi.

İtirafçı oldu

İddianamede üniversitelerde araştırma görevlileri olan şüpheliler Enis G. ve Hüseyin T.’nin çalışma evinde abilik-imamlık yaptığı, Hüseyin T.’nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ’nün yapısı, işleyişi ve mensupları hakkında beyanlarda bulunduğu ifade edildi.

Savcılık 4’ü MİT evleriyle bağlantılı 30 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olmak ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık” suçlarından, 7.5 yıl ile 62.5 yıl arasında değişen hapis cezası talep etti.