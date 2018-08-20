'FETÖ' mensubu olduğu düşünülen kişilerin öğrenci kılığında kurban pazarlarına gittiği iddia edildi

‘FETÖ’ mensubu olduğu iddia edilen kişilerin ‘öğrenci kılığına girerek’ kurban pazarlarına gittiği ve bunun üzerine güvenlik güçlerinin yurt genelinde kurban satışının yapıldığı pazarlarda önlem aldığı iddia edildi.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım’ın haberine göre, ‘FETÖ’nün önemli gelir kaynaklarından olduğu ifade edilen ‘kurban paraları’na büyük darbe vuruldu ve geçtiğimiz bayramlarda ‘FETÖ’nün taktiğini deşifre eden güvenlik güçleri yurt genelinde önlem aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz’ün talimatıyla 'FETÖ' mensubu olduğu iddia edilenlerin kurban ve deri bağışlarında nasıl bir yol izledikleri, derilerini toplanma aşaması fiziki takiple ortaya çıktı; örgütün kurban derileri hatta kelleleri bile toplayıp paraya çevirdikleri tespit edildi.

Şifre: ‘maç’

Şüphelilerin kurban derilerini ‘gömlek’ veya ‘futbolcu’, derileri toplama faaliyetini ise ‘maç’ olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin derileri örgüt adına değil sivil öğrenci gibi satın aldıkları belirlendi.