'FETÖ' kendi üyelerini de dinlemiş!

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TÜBİTAK ve TİB’de görevli 28 kişinin yargılandığı davanın dosyalarında önemli bir detay ortaya çıktı. Dosyaya göre ‘FETÖ’, kendi bünyesinde aktif görevlerde bulunan kişileri de dinlemiş. Listede kumpas dosyalarında görevli hâkimler, savcılar ile yasadışı dinleme davalarının sanığı polisler de var.

Toygun Atilla’nın Hürriyet’te yera alan haberine göre ‘FETÖ’nün kendi yapılanması içinde kritik görevleri üstlenen, kumpas davalarında ve soruşturmalarında görev alan hâkim, savcı ve emniyet müdürlerini de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) dinlettiği ortaya çıktı. Birçok yasadışı dinleme davasının firari sanığı eski İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Yunus Yazar, İzmir Askeri Casusluk davasına bakan hâkim Serdar Ergül, ‘FETÖ’nün Emniyet’teki en önemli isimlerinden eski Emniyet Genel

Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Recep Gültekin de dinlenenler listesinde. Bu bilgi, Ankara’da 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen TÜBİTAK ve TİB’de görevli 28 kişinin yargılandığı davanın dosyalarının arasından çıktı. Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından TİB’de yürütülen yasadışı telefon dinlemelerine ilişkin soruşturma fezlekesi 17 Mayıs 2016’da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.





VIP dinlemenin sanığı



Fezlekede yer alan bilgilere göre, FETÖ, en kritik görevlerde bulunan, kumpas davalarında, soruşturmalarında yer alan emniyet müdürlerini, hâkim ve savcıların telefonlarını da dinletti. Fezlekedeki mağdur listesinin 1 numarasında halen firari olan eski İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Yunus Yazar’ın olması ise bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Yunus Yazar, kamuoyunda ‘VIP dinleme’ olarak bilinen, aralarında gazeteci, siyasetçi ve işadamlarının bulunduğu 48 kişinin telefonlarının dinlenmesiyle ilgili davanın en önemli sanıklarından biri. Yunus Yazar hakkında aynı zamanda Hrant Dink cinayeti kapsamında da tutuklama kararı var. Yazar, Deniz Baykal’a ve MHP’lilere kurulan kaset kumpasının da şüphelilerinden biri. 15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığı’nı basan Emniyetçiler arasında yer alan Yunus Yazar halen firari. Fezlekeye göre FETÖ, aktif emniyet mensuplarından Yunus Yazar’ın telefonlarını 25 Şubat - 24 Mart 2013 tarihleri arasında dinlemişti.





Kozmik Oda hâkimleri listede



Dinlenen diğer isimlerse şöyle:

Nihal Uslu: Kozmik oda hâkimlerinden. Meslekten ihraç edildi.



Halil İbrahim Kütük: Kozmik oda hâkimlerinden. Meslekten ihraç edildi.



Cebrail Cem Alıcı: MİT TIR’ları soruşturmasında gözaltına alınan sanıkları 'yeterli delil' olmadığı gerekçesiyle serbest bırakan hâkim. Temmuz 2016’da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Yener Dönmez: Deniz Baykal’a kurulan kaset soruşturması kapsamında tutuklu gazeteci. O tarihlerde Akit gazetesi ve habervaktim.com adlı sitede köşe yazarlığı yapıyordu.



Fatih Kılınç: 2. Ordu Komutanlığı Harekât Başkanlığı’nda kurmay binbaşı. 15 Temmuz darbe girişimine katıldı. Güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürüldü.



Samih Teymur: 2001’de FBI Akademisi'ni bitirdi. ABD’de 6 yıl Emniyet Teşkilatı Genel Koordinatörlüğü yaptı. FBI ve CIA ile yakın ilişkileri olduğu iddia edildi. ABD’de Türk Polis Çalışmaları Enstitüsü’nü kurdu. Ekim 2016’da İstanbul’da tutuklandı.



Hakan Hubeyip Tokak: FETÖ’nün en önemli isimlerinden. Gazeteciler Yazarlar Vakfı eski Başkanı Harun Tokak’ın oğlu. İsrail imamı olduğu öne sürülen Hakan Hubeyip Tokak halen firari.



Süleyman Karaçöl: 25 Aralık hâkimlerinden Süleyman Karaçöl Eylül 2016’da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Hasan Ali Okan: Eski emniyet müdürü. FETÖ’nün kumpas soruşturmalarından Askeri Casusluk soruşturmasında görev aldı. İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı yaptı. Birçok yasadışı dinleme olayında adı geçti. Halen tutuklu.



İbrahim Taşkın: Eski Niğde Garnizon Komutanı Albay İbrahim Taşkın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı.



Kritik kayıtlar TİB'den



Fezlekedeki bilgilere göre, ‘FETÖ’ en kritik yasadışı telefon dinlemeleri TİB’de yaptı. Bunun sebebi ise dinlemelerin sadece ‘FETÖ’nün hedefindeki isimlerle sınırlı olmamasıydı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda HİTAP veri tabanı kullanılarak 949 telefonun yasadışı yollarla dinlendiği tespit edildi. ‘FETÖ’nün dinlediği ve kritik görevlerde bulunan isimlerden bazıları ise şöyle:



Ahmet Sait Yayla: ‘FETÖ’nün aktif polis şeflerinden biriydi. Ankara’daki Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görev yaptı. 2014’te Harran Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak işe başladı. 2015’te ABD’ye gitti. 2016 Eylül’de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde yapılan bir oturuma son dakika konuşmacısı olarak eklendi. ‘15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye’ konulu oturumda söz alan Ahmet Sait Yayla, darbe girişimin arkasında Fetullah Gülen’in olmadığını savundu.



Serdar Ergül: ‘FETÖ’nün en önemli kumpas davalarından İzmir Askeri Casusluk davasının hâkimi. Halen tutuklu.



Bayram Özbek: Eski emniyet müdürü. Çağdaş Eğitim Vakfı’na sızan ve Nuh Mete Yüksel’e yönelik kaset kumpasında yer aldığı iddia edilen isim. Aynı zamanda ‘FETÖ’nün TV kanallarındaki dizilerin senaryo ekibinde yer alan isimlerden biri.



Recep Gültekin: Emniyet Genel Müdürlüğü eski Dış İlişkiler Daire Başkanı. Eylül 2016’da tutuklandı.