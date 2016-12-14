FETÖ' itirafçısı yüzbaşı: Yarbay sırtında bayrak olan çocuğu vurdu

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Ankara'da tutuklanan Mamak 28. Mekanize Tugayı 2. Tabur Karargâh Komutanı Piyade Yüzbaşı Sungur Poray savcılık ifadesinde "Yarbay sırtında bayrak olan çocuğu vurdu" dedi. İtirafçı olan Poroy, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde olanları Sabah'a şöyle anlattı:

"Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Ertuğrul Terzi iki hafta önce bölüklerden personel, silah, araç, mühimmat ve telsiz yoklamalarını istedi. Cuma günü (15 Temmuz) mesaiden çıkarken beni yanına çağırdı. Hafta sonu alarm verebileceğini personelime bilgi vermemi söyledi. Eve gittim. Akşam saat 9 buçuk civarı nöbetçi subayı Üsteğmen Mehmet Kürşat Yaman beni arayarak tabur komutanının alarm verdiğini söyledi. Bundan 5-10 dakika sonra da Tabur Komutanı Terzi beni arayarak alarm verdiğini ve tüm personelimi toplamamı emretti. Personelimi aradıktan sonra tabura gittim.

Tugayda toplandık. Tabur Komutanı Terzi bölük komutanlarına araçlarını nereye göndereceklerini tek tek söyledi. 11 buçuk civarı Nöbetçi subay, Terzi'nin aracı ile giderek mühimmat getirdi. 25 mm'lik ZMA topu, 12.7'lik uçaksavar mühimmatı bir de HK33 mühimmatı oradaki bölüklere dağıtıldı.

Biz de ateş ettik

Tabur komutanımız bizim aracımıza bindi. Orada (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) bir süre sonra halk birikmeye başladı. Ellerinde Türk bayrakları vardı. Tabur komutanı uzaklaşmalarını isteyerek havaya birkaç el ateş etti. Fakat biri beyaz giyimli, diğeri siyah giyimli iki kişi, 'biz de askerlik yaptık. Biz de askeriz, bizi mi vuracaksın' diyerek araca yaklaştılar. Tabur komutanı önce havaya ateş etti. Ardından sonra direkt adama ateş etti. Yanında da siyah giyimli sırtında Türk bayrağı olan 16-17 yaşında bir çocuk vardı. Çocuk şöyle hafif yan dönüp bayrağı göstermek istiyordu. O şekilde döndüğünde tabur komutanı ona da ateş etti. Ben öyle kaldım. Bu sırada ambulans geliyordu yaralıları almak için. Tabur komutanı 'bu tuzak' diye bağırarak ambulansa da ateş etmeye başladı. Sonra sivil vatandaşlar geldi