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FETÖ itirafçısı 4 iş adamına ev hapsi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla tutuklanan, ardından etkin pişmanl

25 Ocak 2018 18:03

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak\' suçlamasıyla tutuklanan, ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen 4 iş adamına, \'ev hapsi\' cezası verildi.
Bursa eski valisi Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu 17\'si tutuklu, 31\'i tutuksuz, 12\'si firari, 60 sanığın, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak\' suçlamasıyla Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına devam edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan, 10 ile 20 arasında hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan iş adamları Ferudun K., Hilmi G., Şakir U. ve Emin A.\'nın yeniden tutuklanmaları talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Başsavcı Uğurhan Kuş\'un tutuklama talebini reddetti. Mahkemenin ret kararına aynı mahkemenin savcısı Ömer Akıncı\'dan itiraz geldi. Savcı Akıncı da 4 iş adamının tutuklanmasını talep etti.
Savcının itirazı bir üst mahkeme olan Bursa 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüşüldü. Mahkeme heyeti, iş adamları Ferudun K., Hilmi G., Şakir U. ve Emin A. hakkındaki tutuklama talebini reddederken, sanıklara ev hapsi cezası verdi.

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