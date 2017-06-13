"FETÖ ile mücadele etmiş gazeteciler içerideyken parası ve kayınpederi olanlar serbest"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye kendi darbesini uygulayan bir iktidarla yönetiliyor. Kontrollü darbeyi kendi ikballeri için kullanıp, gerçek sorumluların ortaya çıkmasını engelliyorlar. 249 şehidimizin elleri yakanızdadır. CHP'nin ismini terörle ve darbeyle yan yana zikredenler, darbenin araştırılmasını neden engellediğini AKP Hükümeti'ne sormalıdır. Meslek hayatı boyunca FETÖ ile mücadele etmiş gazeteciler içerdeyken, parası ve kayınpederi olanlar serbest. AKP adaleti parayla satıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sistesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Darbeyi fırsata çevirerek demokrasiye, yargıya ve rejime karşı darbe yaptılar. Türkiye kendi darbesini uygulayan bir iktidarla yönetiliyor. Kontrollü darbeyi kendi ikballeri için kullanıp, gerçek sorumluların ortaya çıkmasını engelliyorlar. 249 şehidimizin elleri yakanızdadır. CHP'nin ismini terörle ve darbeyle yan yana zikredenler, darbenin araştırılmasını neden engellediğini AKP Hükümeti'ne sormalıdır.

"Meslek hayatı boyunca FETÖ ile mücadele etmiş gazeteciler içerdeyken, parası ve kayınpederi olanlar serbest. AKP adaleti parayla satıyor. CHP ordu darbesine de, 15 Temmuz darbesine de, 20 Temmuz darbesine de karşıdır. CHP'yi darbeci diye karalayanlar şeref ve namus yoksunudur."