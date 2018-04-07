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"FETÖ ile mücadele başlığı, akademik hayatın kimyasını değiştirdi"

"Bu kriz, üniversiteleri nasıl etkiledi, gibi sorular muhakkak cevaplanmalı"

07 Nisan 2018 13:19

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayer isimli araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 meslektaşını öldürmesinin perde arkasını yazdı.Alçı, 15 Temmuz 2016'dan sonra Fethullahçıu Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olarak başlayan mücadelenin akademik hayatın kimyasını değiştirdiğini söyledi.

Alçı'nın "Eskişehir'deki katliamın arka planı" başlığıyla (7 Nisan 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisinin aynı fakülteden 4 öğretim görevlisini katletmesi korkunç bir trajedi. Kurbanların aileleri ve yakınları için dayanması çok zor bir acı bu. Hepsine sabır ve metanet diliyorum. Bu katliama zemin hazırlayan ortamın üzerinde dikkatle durmalıyız. Üniversitelerde 15 Temmuz’un ardından neler yaşandığına bakmalıyız. Bu felaket adım adım geldi...

Uzun bir süredir birçok üniversiteden benzer şikâyetler duyuyorum. FETÖ ile mücadele başlığı akademik hayatın kimyasını değiştirmiş görünüyor. Bu başlık altında neler doğru, neler yanlış yapılıyor, yanlışlar nereden kaynaklanıyor, bu kriz özgür düşüncenin merkezi olması gereken üniversiteleri nasıl etkiledi gibi sorular muhakkak cevaplanmalı.

Eskişehir’deki korkunç saldırının ardından birçok akademisyenle konuştum. İçlerinde rektörler de var, rektör yardımcıları da. Gördüğüm kadarıyla hepsi tedirginlik içindeler. Güvenliklerinden endişe ettikleri için isimlerinin verilmesini istemiyorlar. Ancak bana her şeyi anlattılar. 

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